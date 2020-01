La scelta del capitano azzurro

Gattuso nelle dichiarazioni a caldo dopo Napoli-Fiorentina aveva dichiarato che la squadra aveva deciso di andare in ritiro subito dopo la partita, come ci svela oggi Il Mattino, la proposta di ritiro sarebbe partita da Insigne il quale dopo una breve riunione negli spogliatoi con i compagni aveva deciso di passare la notte all’ interno del centro tecnico di Castel Volturno insieme a tutta la squadra. Una decisione da capitano, che nelle intenzioni serviva a far ritrovare spirito di gruppo e serenità in vista dei prossimi delicati impegni da affrontare attraverso il ritiro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Juventus è già iniziata: biglietti “settore ospiti” a 67 euro

PSG su Koulibaly, De Laurentiis abbassa il prezzo del cartellino: 75 milioni

NAPOLI, prosegue l’emergenza infortuni

Calciomercato Napoli – De Laurentiis riconsidera lo scambio Llorente-Politano

Antonio Insigne squalificato per quattro giornate

ULTIM’ORA – Maxi offerta per Kalidou Koulibaly, i dettagli

Calciomercato Napoli – Rrahmani firma per il contratto, a breve l’ufficialità

Loading... Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri