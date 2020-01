Napoli-Juventus è già iniziata: biglietti “settore ospiti” a 67 euro

Napoli-Juventus – Settore ospiti del San Paolo off-limits per tutti i piemontesi, anche quelli con la tessera del tifoso, per il big-match in programma il 26 gennaio

La società di De Laurentiis ha comunicato, sul sito ufficiale, i prezzi relativi ai biglietti settore ospiti per la gara contro la Juventus, con i dettagli di diritti di prevendita, inizio e chiusura vendite, e capienza del settore. Al fondo ha aggiunto anche la clausola: “La vendita è vietata ai residenti nella Regione Piemonte, anche se fidelizzati”.

Una scelta destinata a far discutere, sottolinea l’edizione odierna de La Repubblica, non solo le centinaia di tifosi che vogliono assistere alla partita, tra questi anche gli stessi tifosi del Napoli, ma residenti in Piemonte. Per loro, come è scritto a chiare lettere, saranno chiusi i 2.482 posti del settore “Ospiti superiori” che saranno quindi bloccati dal tentativo di acquistare i biglietti quando verrà richiesto loro, come da prassi, di mostrare il documento e la tessera di fidelizzazione della squadra avversaria.

Decisione simile era già stata presa dalla Juventus lo scorso agosto per il match Juventus-Napoli e che la società spiegò fu concordata con questura e osservatorio come prevenzione per una gara considerata a rischio. In un primo momento in quel caso era stata bloccata la vendita anche ai nati in Campania e non solo ai residenti. Poi il blocco dei tagliandi fu limitato ai residenti nel Napoletano.

Di seguito la parte di comunicato della Ssc Napoli sul settore ospiti:

Prezzo Tagliando € 66,00 + 1,00 diritti di prevendita

Modalità di vendita: Circuito TicketOne

Inizio Vendite: Venerdì 17.01.2020 ore 15.00

Chiusura Vendite: Sabato 25.01.2020 ore 19.00

Capienza Settore: posti 2.482 denominato “Settore Ospiti Superiore”

Ingresso: Gate 26.

Per l’acquisto del biglietto e per l’ingresso allo stadio sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento e la tessera di fidelizzazione della Juventus. La vendita è vietata ai residenti nella Regione Piemonte, anche se fidelizzati. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

