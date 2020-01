Calciomercato Napoli – Gattuso resterà a Napoli anche in futuro

Calciomercato Napoli – Gattuso non rischierebbe la panchina, De Laurentiis lo avrebbe accontentato soprattutto per la prossima stagione

Sull’edizione odierna di Libero, Claudio Savelli parla, tra le altre, anche del rapporto De Laurentiis-Gattuso e del futuro del mister napoletano.

Ecco un estratto dell’articolo e del pensiero del giornalista di Libero: “Rino Gattuso ha bisogno di punti. L’allenatore calabrese è stato ingaggiato non solo per salvare la stagione in corso, ma anche per il futuro, altrimenti De Laurentiis non avrebbe speso 20 milioni di euro per lo slovacco Lobotka, il regista richiesto da Gattuso”.

