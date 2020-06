Calciomercato – Il Napoli su Todibo, il Barcellona ha fissato il prezzo del francese

Calciomercato – De Laurentiis avvisato, il Barcellona ha fissato il prezzo per il cartellino di Todibo, difensore francese classe 99

Calciomercato – Continua a tener banco la questione che vedrebbe Koulibaly lontano da Napoli. Proprio per questo motivo, la società di De Laurentiis si starebbe guardando intorno per cercare di coprire quel buco che lascerebbe il difensore senegalese.

Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona cederà Todibo, difensore francese classe ’99 che piace moltissimo al Napoli, attualmente in prestito allo Schalke 04, per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. De Laurentiis potrebbe approfittare dell’affare nel caso Kalidou non volesse più far parte del progetto napoletano.

