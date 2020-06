Marco Bellinazzo: “Bisogna solo applaudire la gestione De Laurentiis”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Solo 24 ore, ha elogiato la gestione De Laurentiis anche in vista del dopo Covid-19

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live:

Il Napoli rischia di perdere 5-6 mln per i rimborsi dei biglietti e la quota abbonamenti, quanto incide sul bilancio? Per fortuna poco, il Napoli non dipende da questo tipo di “entrata” ma in ogni caso parliamo di una cifra molto bassa.

La Coppa Italia non è una competizione che assicura chissà quali introiti, mettendo insieme i 5 milioni e mezzo che ti assicura il percorso vincente, i due-tre milioni dalla Supercoppa italiana in base a dove si giocherà, in più va considerata la certezza di partecipare alla prossima Europa League, diciamo che una decina di milioni certi come introiti più un 15-20 legati al percorso in Europa League, è un bel risultato. Nulla a che vedere con un quarto posto che assicurerebbe la Champions, lì parliamo di cifre molto superiori.

In Europa sono tre-quattro che potrebbero non soffrire della crisi Covid, tra queste c’è il Napoli. Oltre agli azzurri giusto il Liverpool e qualche squadra inglese, ed ovviamente il Bayern Monaco che ha una solidità garantita dalla partecipazioni azionaria di colossi. Il Napoli ha una solidità, questo è un merito della gestione De Laurentiis, quasi esclusivamente calcistica perchè le altre attività si sono ridotte al lumicino. Il Napoli rappresenta un esempio di oculatezza, però quel dato mette in evidenza che il Napoli non ha una proprietà che vuole investire su strutture ed impianti, quindi sul meglio-lungo termine. Quest’ultima è la grande pecca della gestione De Laurentiis”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Milan cerca di convincere Milik e il Napoli: offerto Franck Kessiè

Borriello: “Vogliamo un San Paolo più funzionale per una finale europea”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

A fuoco ristorante, Salvini a cena