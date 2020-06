Ultim’ora – Il Milan cerca di convincere Milik e il Napoli: offerto Franck Kessiè più soldi

Ultim’ora calciomercato – Ad Arek Milik non mancano certamente gli estimatori in giro per l’Europa, Italia compresa. Tra i club più interessati c’è anche il Milan che nelle ultime ore sarebbe tornato prepotentemente sull’attaccante polacco. Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, i rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Franck Kessié, centrocampista che piace moltissimo a mister Gattuso; ovviamente la società rossonera aggiungerebbe un conguaglio in euro per arrivare ai 40/50 milioni richiesti da De Laurentiis. Attenzione, inoltre, alla moglie Jessica, affascinata dall’ipotesi Milano.

