Calciomercato Napoli – Partita la trattativa con la Roma per Cengiz Under: la richiesta è di 30 milioni di euro

Il Napoli pensa costantemente al dopo Callejon: Cengiz Under, talento ’97 della Roma, fa parte della lista dei desideri del DS Giuntoli e di mister Gattuso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la richiesta del club giallorosso in partenza è di 30mln di euro. L’idea è di coinvolgere Arek Milik, già dall’anno scorso quando il futuro di Dzeko era in bilico, ma ora l’attacante polacco conta le offerte e guarda con attenzione verso altri panorami.

