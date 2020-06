Felipe Scolari, ex ct Brasile: “Il Napoli deve prendere Everton! Ricorda Cristiano Ronaldo”

L’ex ct del Brasile Felipe Scolari consiglia il Napoli

Nel corso di Si Gonfia la Rete, è intevenuto in diretta Felipe Scolari ex ct del Brasile. L’allenatore verdeoro, ha parlato di Everton ed ha consigliato il Napoli di fare il possibile per portarlo in azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Sono molto contento di vedere Everton Soares accostato a un club come il Napoli e mi auguro che gli azzurri possano puntare su Everton perché è un ragazzo che ha straordinarie qualità e velocità, è maestro nell’entrare in diagonale dall’esterno per puntare la porta e far male agli avversari. E’ uno dei maggiori talenti del calcio brasiliano. Ambientamento? Non farebbe fatica. Secondo me gli basterebbero un mese o due per adattarsi, è un giocatore giovane ma di estrema qualità, sono convinto che se arrivasse a Napoli in un paio di mesi sarebbe già in grado di dimostrare tutto il suo valore anche in Serie A. Più che fare paragoni, c’è una cosa importante da spiegare su di lui. E’ un giocatore che come tutti sanno fa molti dribbling, ma in questo è molto diretto, entra in diagonale e dribbla l’avversario sempre con l’obiettivo di fare gol, ha sempre la porta in testa, non è uno che dribbla solo per farlo. Lui bada al sodo. In questo, ricorda Cristiano Ronaldo: il pensiero è quello di dribblare l’uomo per incidere e andare a fare gol.”

