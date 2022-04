Iannicelli: “Se il Napoli vuole vincere lo Scudetto: deve fare subito questa cosa”

Iannicelli sul Napoli, lo Scudetto e San Paolo

Il giornalista Peppe Iannicelli, ha commenta nel suo articolo per optimagazine.com la situazione attuale della SSC Napoli. Ecco quanto ha dichiarato:

Iannicelli:

“Da quando il San Paolo è stato detronizzato a favore dai Diego Armando Maradona, il rendimento casalingo del Napoli è precipitato rovinosamente. Il Napoli ha dilapidato in casa i primati ottenuti in trasferta rallentando bruscamente nella corsa al vertice della Serie A. Lontano dal Diego Armando Maradona il Napoli vola, nell’ex San Paolo gli uomini di Spalletti zoppicano clamorosamente restando addirittura fuori dalla zona Champions”.

“Nulla da ridire ovviamente sull’intitolazione a Diego Armando Maradona. D10S meritava questo e ben altro. Ma perché spedire in soffitta San Paolo? Per vincere la Serie A non sarebbe meglio una santa alleanza tra Maradona e San Paolo? Mancano ancora tre gara casalinghe al fischio finale della stagione. Il tempo per rimediare c’è. Si riporti in gloria San Paolo e dalla prossima partita contro Roma, che certo in materia di santi è ben messa, si cominci a chiamarlo Stadio San Paolo Diego Armando Maradona”

