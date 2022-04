Tacchinardi contro Spalletti: “Ha messo ansia ai calciatori”

Tacchinardi bacchetta Spalletti: “Le sue parole hanno messo ansia al Napoli”

A TMW Radio, durante Maracanà, l’ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi ha parlato della sfida Scudetto e non solo: “Il primo pensiero è per Italiano. Se continua così probabilmente sarà un grande allenatore non solo in Italia. Non mi aspettavo questo coraggio anche a Napoli. Oramai non è più un caso la caduta in casa del Napoli. Mi dispiace perché pensavo che il Napoli fosse pronto per fare il grande salto. Dopo tanti anni fisso lassù, pensavo fosse nel momento giusto per colpire. Vanno fatti i grandissimi complimenti a Italiano”.

Invece che cosa sta succedendo lì davanti al Milan? “Il problema per il Milan secondo me non è di pressione, non ha qualcuno che decida la partita. Penso anche che la condizione fisica sia buona. Mi da l’idea che il problema vero e proprio è che i calciatori siano altalenanti. Il vero fenomeno è Leao, ma gioca troppo a sprazzi”.

Dopo la sconfitta di ieri il Napoli è fuori dalla lotta Scudetto? “Io il Napoli lo tiro sempre dentro. Non ho ben capito le dichiarazioni di Spalletti prima della partita, secondo me ha messo molta ansia. Non l’ho apprezzato nemmeno nel post-partita, mi sembra che abbia parlato di essere fuori dalla corsa. Per quanto riguarda la corsa lo lascio dentro, questo campionato è davvero strano”.