Celta Vigo-Barcellona, dove e come seguirla in tv e streaming

Celta Vigo-Barce llonain streaming e Tv, ecco come segurila:

Celta Vigo-Barcellona è in programma alle 17:00 allo stadio Balaidos, a Vigo. Come le altre partite della Liga spagnola della stagione 2019-2020, si può vedere in diretta su Dazn. Si potrà seguire attraverso il canale dedicato su Sky, oppure su tutti i dispositivi mobili attraverso l’app ufficiale Dazn.

