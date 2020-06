Napoli-Spal, chance per Younes. Gattuso farà un ampio urnover

Napoli-Spal si avicina, occasione per Younes

Per la sfida in programma domani alle 19:30 allo stadio San Paolo contro la Spal, Gattuso potrebbe fare un ampio turnover. In porta potrebbe rivedersi Meret, grande protagonista della finale di Coppa Italia. In difesa torna Manolas, che insieme a Di Lorenzo, Maksimovic e Mario Rui completerà il quartetto difensivo. A centrocampo Lobotka al posto di Demme, poi Fabian Ruiz ed Elmas con Zielisnki che partirà dalla panchina. In attacco Younes potrebbe avere una chanche dal primo minuto, con Insigne che avrà un turno di riposo. Ballottaggio Callejon-Politano a destra, mentre Mertens torna titolare al centro dell’attacco azzurro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Mertens, Younes.

