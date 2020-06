Ceccarini: “Milik verso la Juventus. Il Napoli vuole Bernardeschi”

“Il Napoli è molto dinamico sul mercato, lo ha dimostrato persino la situazione relativa a Dries Mertens. Il centravanti belga, al contrario di quello che sembrava, alla fine ha rinnovato restando ancora in maglia azzurra. Il Napoli ha dimostrato, dunque, di avere le idee molto chiare in tal senso. Il club azzurro, al momento, sarebbe concentrato anche sul futuro di Arek Milik, che veramente piace alla Juventus e potrebbe salutare alla fine della stagione, ma il Napoli come contropartita tecnica vorrebbe Federico Bernardeschi che tanto piace al mister calabrese degli azzurri. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.”