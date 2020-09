Rastelli: “Napoli con la certezza del modulo ma il Piano B è fondamentale”

L’allenatore è sicuro sul modulo ma il Piano B sarà fondamentale per la stagione degli azzurri

E’ intervenuto a Radio Goal l’allenatore Massimo Rastelli dichiarando:

“Modulo ? Credo che il Napoli continuerà con la certezza del 4-3-3 quindi continuando a giocare con lo stesso sistema dello scorso campionato, anche se i dubbi, le idee per un allenatore ci sono sempre e le cose possono cambiare anche all’ultimo minuto”.

Se sul 4-3-3 non ha dubbi, non esclude però il 4-2-3-1 come alternativa: “Penso che sia fondamentale avere un Piano B e Gattuso con gli uomini che ha a disposizione se lo può permettere anche perché capiteranno momenti difficili e gli avversari presentano caratteristiche diverse a cui devi adattarti”.

Considerazioni anche su Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus: “Credo farà bene e l’esperienza come giocatore lo aiuterà, ovviamente starà a lui confermare la fiducia ricevuta, è un professionista”.

