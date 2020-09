Ultime da Parma: in quattro a parte, tra questi anche Gervinho. Salteranno il Napoli?

Parma, Gervinho e altri due giocatori hanno lavorato a parte. Terapie per Gagliolo

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto lavori propriocettivi seguiti da attivazione sul campo e lavori di forza. L’allenamento è stato concluso da un lavoro tattico.

Programma di lavoro differenziato per Gervinho. Terapie e lavoro sul campo per Marcello Gazzola e Matteo Scozzarella. Terapie per Riccardo Gagliolo.

I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.

