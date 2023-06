Tuttosport – ADL brucia anche la pista Sousa: non vuole pagare la clausola.

L’edizione odierna del quotidiano, ha puntato l’attenzione sul futuro della panchina del Napoli. Ad attirare l’attenzione, stavolta è ancora il caso Sousa. Pare, infatti, che Aurelio De Laurentiis abbia “bruciato” l’ennesima pista. L’incontro tra i due c’è stato eccome, ma per il momento sembra si sia incagliato tutto sulla clausola da poco più di un milione, che il presidente non ha alcuna intenzione di pagare. Per concludere la trattativa, ci sarebbe tempo fino al 20 giugno, ma per il momento tutto tace.

La faccenda, però, per Sousa non si concluderebbe qua, perché a Salerno non hanno apprezzato il suo comportamento, tanto che la società granata si è indispettita, considerando la sua esperienza conclusa a prescindere dal Napoli.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Galtier si avvicina al Napoli, De Laurentiis aspetta solo che si liberi dal PSG

Napoli, c’è un record per Capitan Di Lorenzo: la statistica

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Milan torna su Nelson