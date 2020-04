Gamberini: ”Vivo questo momento con preoccupazione. Hamsik poco sponsorizzato ma straordinario”

Alessandro Gamberini, ex difensore della Fiorentina, a Radio Sportiva, nel corso della trasmissione ‘Buongiorno Sportiva’ ha parlato della situazione attuale dovuta ai contagi per il Covid-19 e di altri argomenti tra i quali di Marek Hamsik.

Queste le sue parole:

GAMBERINI SULLA SITUAZIONE ATTUALE

”Vivo questo momento con molta preoccupazione. E’ sconvolgente quel che è successo, restiamo a casa ed evitiamo contatti, sperando che tutto possa migliorare’‘.

SU GAMBERINI ALLENATORE

”Il mio progetto è quello, anche se in questo momento è passato in secondo piano. Quando sapremo gli scenari magari lo riprenderò in mano”.

SULLA SUA CARRIERA

”Ho militato tanti anni nella massima serie e Firenze mi ha permesso di approdare in Champions. La partita che più di tutte mi ha lasciato il segno? Fiorentina-Liverpool 2-0”.

SULLA FIORENTINA

”Montella? Il primo ciclo fu molto buono. Firenze? Piazza che pretende tanto, oggi la Fiorentina sta cercando di affidarsi alla guida di persone consolidate come Dainelli”.

SU MAREK HAMSIK

”Giocatore poco sponsorizzato ma straordinario. Mi ha impressionato la sua mentalità vincente”.