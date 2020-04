Prot. Civile, Borrelli:”Fase due? La data è il 13 Aprile”

Si ritorna sulla questione date

Nel corso della consueta conferanza stampa della protezione civile, Angelo Borrelli è tornato a parlare di date. Ecco quanto dichiarato: “Voglio chiarire una cosa, perché alcune mie parole sono state equivocate. A oggi esiste una sola data: il 13 aprile. Io avevo fatto semplicemente un ragionamento, dicendo che le misure sarebbero state da ricalibrare in relazione all’evoluzione della situazione. E per questo è difficile fare previsioni o alzare la guardia”“Voglio chiarire una cosa, perché alcune mie parole sono state equivocate. A oggi esiste una sola data: il 13 aprile. Io avevo fatto semplicemente un ragionamento, dicendo che le misure sarebbero state da ricalibrare in relazione all’evoluzione della situazione. E per questo è difficile fare previsioni o alzare la guardia”.

