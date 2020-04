L’Equipe accusa la Juventus: “Ha portato il Coronavirus nel paese”

L’Equipe accusa la Juventus di avere portato il Coronavirus nel paese

Notizie calcio – Francia, l’Equipe accusa la Juventus di aver portato il Coronavirus nel paese o almeno nei dintorni di Lione. La sfida di Champions League dei bianconeri (andata degli ottavi di finale) sarebbe stato il “match-zero”, così come Atalanta-Valencia di una settimana prima. Un moltiplicatore di contagi da evitare. Questo è quanto sostiene uno dei medici della regione, come riportato dall’Equipe. “Quella partita non andava giocata, ha portato a Lione tifosi da tutta Italia, non solo dal Piemonte che per le autorità non rapprentava un territorio a rischio”. Le dichiarazioni sono state rilasciate da Marcel Garrigou-Grandchamp, medico in pensione di Lione, responsabile della cellula giuridica del sindacato di categoria. Il grafico dei contagi è stato allegato all’articolo, che si basa anche sulle affermazioni del professor Walter Ricciardi, rappresentante dell’Italia all’Organizzazione Mondiale per la Sanità, il quale aveva sottolineato come Atalanta-Valencia abbia avuto un ruolo importante nella propagazione del virus in Lombardia.

La smentita

Una teoria che però viene contraddetta in parte dalla stessa Equipe, che cita lo studio dell’Agenzia Regionale della Sanità di Lione: lì si precisa come le contaminazioni nei 14 giorni successivi al 26 febbraio non abbiano evidenziato legami diretti con la partita di Champions. Al contrario, Le Parisien, si sta interrogando sugli ultras che si ammassarono fuori allo stadio dopo la partita tra Psg e Borussia Dortmund. Parigi attualmente è l’epicentro dell’epidemia francese di Covid-19.

Fonte Corriere dello Sport

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, Callejon al passo d’addio: scelto il sostituto

Agente Cavani: “Edinson a Napoli? Tutto può succedere”

Calcagno: “LegaPro? Abbiamo chiesto di istituire un fondo salvacalcio”

Lopalco: “Sport a porte chiuse? La fase due rientra in questo”

Tesoretto Napoli – Adl non soffre l’emergenza

Taglio stipendi Juventus, emergono ulteriori dubbi

FIFA – Pronto piano Marshall per salvare il calcio

Chiariello:”I calciatori diano un segnale forte, rinunciate agli stipendi”

Il Milan vuole Milik, ecco la richiesta di Adl

Il Napoli cerca un nuovo terzino, ipotesi Kurzawa

Coronavirus, il bollettino delle 18 – Anche oggi più di 800 morti

Gabbiadini: “Sto bene, ho ripreso ad allenarmi: aiuto l’ospedale di Genova”

CONTENUTI EXTRA

Attentato Foggia: virale video attentato

Il decreto del governo per rendere più agevole l’accesso al credito