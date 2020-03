Gabbiadini: “Sto bene, ho ripreso ad allenarmi: aiuto l’ospedale di Genova”

L’intervista di Gabbiadini, positivo al Covid-19

Gabbiadini: “Sto bene, ho ripreso ad allenarmi…”, di seguito le dichiarazioni di Manolo Gabbiadini, calciatore della Sampdoria ed ex Napoli, risultato positivo al Coronavirus. L’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, per parlare dellasua situazione:

“Prima di tutto chiedo scusa per il look, ma non posso andare dal barbiere, come Mattarella. Io sto bene e ho ripreso ad allenarmi in casa, così come sta bene la mia famiglia. Come Sampdoria ci siamo mossi per dare un aiuto all’ospedale San Martino di Genova, invito gli italiani ad aiutare tutti gli ospedali in questo momento così particolare”.

Gabbiadini aggiunge: “L’emergenza credo abbia colpito profondamente gli italiani e tutto il mondo. Pensavo soprattutto ai miei giocatori, chiusi in casa da un mese, serviva fare qualcosa, specie noi che abbiamo grande visibilità. I miei sintomi? Per fortuna è stata leggera, ho avuto febbre per un giorno e tosse forte per quattro o cinque. Ora sono negativo, ma a breve farò il secondo tampone per la certezza. Le forze sono tornate, i preparatori ci mandano sempre un programma da svolgere il giorno dopo. Ho ricevuto tantissimi messaggi, solo su Whatsapp ho superato quota trecento, ci ho messo una settimana per smaltirli. Qualche messaggio particolare? Dai miei ex tecnici”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Covid-19 Napoli, Montuori annuncia: “L’avvocato Tuccillo è in coma! Preghiamo”

Calciomercato Napoli, Milan e Atletico Madrid su Milik: possibile scambio con i Colchoneros

UFFICIALE – La UEFA, convoca una riunione! Il comunicato

Napoli su Mario Gotze: il giocatore lascerà il Dortmund a parametro zero

Messi sui propri canali social: “Sì alla decurtazione: aiuteremo i dipendenti del club”

Napoli, pronto il rinnovo di Gattuso: cifre e dettagli

Il Napoli fa smart working: dieta dei 5 pasti ed esercizi via Skype

Gattuso al suo capitano del mondiale in Germania: “Tu si ‘nu bastardo”

Milik bella iniziativa: il suo ristorante in Polonia cucina per i medici in prima linea

Calciomercato Napoli, via Meret: costa 60 milioni

Chiariello, Napoli attivo sul mercato: “Via Ghoulam e Malcuit, probabile arrivo Faraoni”

Chiariello: ”Una finestra di mercato di 4 mesi per salvare il calcio! Ma scherziamo?

CONTENUTI EXTRA

5mila braccialetti detenuti domiciliari

Ospedale da campo Marina a supporto Jesi