Chiariello, Napoli attivo sul mercato: “Via Ghoulam e Malcuit, probabile arrivo Faraoni”

Chiariello, Napoli attivo sul mercato, sicuramente andranno via Ghoulam e Malcuit; i nomi nuovi sono Arias e Vrsaljko ma anche Faraoni.

Napoli attivo sul mercato

Chiariello: “Napoli attivo sul mercato”, è quanto dice il giornalista con il suo EditoNapoli in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’:

Chiariello:

“Napoli attivo sul mercato, dopo il valzer degli attaccanti, è il momento dei terzini. Qualche anno fa contai 36 portieri accostati alla squadra per sostituire Pepe Reina, che alla fine restò. Oggi ci sono due nomi nuovi: Arias e Vrsaljko . Probabilmente arriverà Faraoni al posto di Hysaj e Malcuit, per completare la quaterna dei terzini. Il drammatico vero è stata l’estate scorsa con Theo Hernandez tra le mani che sarebbe potuto essere l’uomo giusto al posto giusto. Dispiace per Ghoulam, ma sia lui che Malcuit lungodegenti devono essere salutati”.

