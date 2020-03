VIDEO – De Luca: “Queste mascherine sono buone per i nostri nipoti a Carnevale!”

De Luca mostra delle mascherine non idonee, ed ironicamente dice che sono buone per i nipotini a Carnevale.

De Luca, mostra delle mascherine non idonee “

De Luca: “Queste son buone per i nostri nipoti a Carnevale, sono le maschere buone per Bugs Bunny. Il coniglietto, tu te la metti. Se ve la mettete, le vostre orecchie escono da queste fessure e avete le facce di Bunny il coniglietto: non le chiamate mascherine, facciamoci un sorriso anche in questo momento. Hanno grande efficacia per pulire le lenti, ma negli ospedali no: vi voglio bene!”.

NAPOLI CLICCA QUI

De Luca, fa il punto della situazione: “Tra 10 giorni arriva il picco con oltre 3000 contagi”