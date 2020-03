TMW – Nome nuovo per il Napoli: Vlachodimos del Benfica

Nome nuovo per il Napoli: Vlachodimos del Benfica. I portoghesi fissano il prezzo

Ultimissime calciomercato. Nome nuovo per il Napoli, Vlachodimos del Benfica. Il club azzurro ha già chiuso i colpi Petagna e Rrahmani, ma non intende fermarsi qui.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, in casa azzurra tiene banco la situazione legata al futuro di Alex Meret e David Ospina: uno dei due potrebbe dire addio a fine stagione, con il Ds Giuntoli che non vuole farsi trovare impreparato. In tal senso si sarebbero intensificate le raccolte dati su Odysseas Vlachodimos, estremo difensore classe 1994 del Benfica. Il giocatore, nato in Germania ma con passaporto greco, prima del blocco forzato alla stagione aveva messo a referto già 35 presenze, con ben sedici senza subire reti. La sua valutazione è di 20 milioni di euro ma su di lui si è mossa anche l’Inter.

