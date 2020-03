Serie A – Il campionato può slittare di un altro mese. Ecco tutte le ipotesi

Serie A e altre Leghe d’accordo sulle date: prima i tornei, poi le Coppe. Le Leghe stanno analizzando vari scenari, ma li hanno spostati più in là nel tempo rispetto all’ipotesi di inizio-metà maggio della scorsa settimana

Ieri è andato in scena il board dell’European League (per la Serie A presenti l’ad De Siervo e l’head of competitions Butti). Riporta il Corriere dello Sport che l’idea è quella di far ripartire più o meno insieme i 12 campionati che hanno formazioni ancora in corsa in Champions o in Europa League per non dare vantaggi a nessuna delle partecipanti. L’Uefa sottoscrive. Un po’ in tutto il Vecchio Continente si è ormai fatta strada l’ipotesi che per rivedere la prossima partita ufficiale dovremo aspettare a giugno. Il ministro Spadafora lo ha indirettamente confermato parlando a Rai 3:

”Difficile che la Serie A possa riprendere il 3 maggio. Stagione finita? La scelta finale spetterà alla Figc. Se il calcio deciderà di posticipare tutto all’estate, questo ricade nell’autonomia dello sport: a oggi la situazione è complicata e il calcio ci ha messo un po’ di tempo in più degli altri a capire l’emergenza”.

Le Leghe stanno analizzando vari scenari, ma li hanno spostati più in là nel tempo rispetto all’ipotesi di inizio-metà maggio della scorsa settimana.

Le soluzioni sono due: varare un calendario come l’attuale, ovvero con impegni alternati di campionato (week end) e Coppe europee (infrasettimanali), oppure la formula che vi abbiamo spiegato due giorni fa ovvero concentrare i tornei nazionali da inizio giugno a metà luglio per poi disputare le coppe europee senza tagli di incontri.

La finale di Champions sarebbe la settimana dopo ferragosto; poi, dopo 7-10 giorni di pausa, riprenderebbe la nuova annata (il 12 settembre via ai campionati) da concludere l’1 giugno 2021.

