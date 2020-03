Il Cagliari cerca un centrale, il sogno è Maksimovic

I Sardi sondano il difensore Serbo

Dato lo stop forzato al campionato dovuto al diffondersi dei contagi di coronavirus, le società di Serie A guardano già al mercato estivo. Come riportato da La Gazzetta Dello Sport il Cagliari è alla ricerca di un difensore centrale, e hanno messo nel mirino Nikola Maksimovic del Napoli. Attualmente il Serbo è in trattativa con il culb azurro per il rinnovo del contratto, con il quale sembra che la firma sia vicina. L’ostacolo per la società Sarda è rappresentata anche dall’ingaggio che attualmente Maksimovic percepisce in azzurro, un sogno che forse è destinato a rimanere tale.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Crisi calcio – Tutti i “partiti” della Serie A

Sconcerti: “Taglio stipendi? Ci vorrà l’esercito”

Serie A – Ripresa oppure campionato a 22 squadre

Le proposte di De Laurentiis per la crisi del calcio

VIDEO – I calciatori chiamano a casa dei cittadini

Bundesliga – Accettato taglio del 20% sullo stipendio

Ugolini:”Castrovilli piace al Napoli, ma c’è concorrenza”

Conte chiarisce:”Restrittiva fino al 30 Luglio è una fake news”

Coronavirus, il bollettino delle ore 18: contagi in calo per il terzo giorno consecutivo

CONTENUTI EXTRA

Basket: Gregg Popovich confermato alla guida di Team USA anche con le Olimpiadi di Tokyo spostate al 2021

Paura coronavirus: Gori riporta le figlie a Bergamo dall’Inghilterra, la stampa inglese lo attacca