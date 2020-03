Ugolini:”Castrovilli piace al Napoli, ma c’è concorrenza”

Il gioiello viola ha tanto mercato

Massimo Ugolini, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha espresso le sue sensazioni su rumors di mercato, secondo i quali il Napoli sarebbe pronto a dare l’assalto a Gaetano Castrovilli centrocampista della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: Piace a Giuntoli, Gattuso, piace un po’ a tutti in Italia. E’ un giocatore che ha conquistato anche l’attenzione di Mancini, è cresciuto dopo un avvio importante, ha saputo mantenere un range di qualità. Bisogna fare i conti anche con quella che sarà la rivoluzioni che ci sarà a Napoli, per quel che riguarda il centrocampo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conte chiarisce:”Restrittiva fino al 30 Luglio è una fake news”

Coronavirus, il bollettino delle ore 18: contagi in calo per il terzo giorno consecutivo

Lo sport mondiale si ferma. Napoli-stop da Coronavirus, i possibili danni

Ultim’ora – Serie A, oltre 720 milioni di perdite se non si riparte!

Milik sul mercato, De Laurentiis fissa il prezzo: 40 milioni!

Maggio: “Il Napoli come fai a non seguirlo! Serie A? Ho un timore”

Il Dott. Ascierto: “De Laurentiis mi ha detto di volerci aiutare, è stato gentile”

UFFICIALE – Giochi Olimpici rinviati: si terranno a Tokyo nel 2021

Moggi:”Immobile? A Giuntoli piace, decide la Lazio”

Ufficiale, rinviate le finali di Champions ed Europa League

CONTENUTI EXTRA

Il bilandio del Viminale, ieri 10mila denunciati

Coronavirus, la giornata Da domani benzinai chiusi