Coronavirus, il bollettino delle ore 18: contagi in calo per il terzo giorno consecutivo

Coronavirus – Contagi in calo per il terzo giorno consecutivo

La Regione Campania ha diramato quelli che sono i numeri dell’emergenza Coronavirus, aggiornati alle ore 17.30: “L’Unità di Crisi della Regione Campania ha ricevuto i seguenti aggiornamenti :

– presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno sono stati esaminati 98 tamponi di cui 14 risultati positivi;

– presso il centro di riferimento dell’ospedale Ruggi sono stati esaminati 97 tamponi di cui 29 risultati positivi;

– presso il centro di riferimento dell’ospedale San Paolo sono stati esaminati 15 tamponi di cui 3 risultati positivi;

– presso il centro di riferimento dell’ospedale Moscati di Aversa sono stati esaminati 4 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– presso il centro di riferimento della Federico II sono stati esaminati 14 tamponi di cui nessuno risultato positivo.

Pertanto nella giornata odierna sono stati analizzati 228 tamponi di cui 47 risultati positivi;



Totale positivi: 1150.

In Italia – Sono 54.030, 3.612 più di ieri, le persone attualmente positive al Coronavirus nel nostro Paese secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile del 24 marzo 2020. Per il terzo giorno contagi in calo. Dall’inizio dell’epidemia i contagi toccano quindi quota 69.176. I morti sono 6.820, ossia 743 più di ieri: si interrompe quindi parzialmente la tendenza positiva degli ultimi due giorni. Positivo il dato dei guariti, i quali, ha fatto sapere Borrelli, sono invece 8.326, ben 894 più di ieri.

la situazione oggi

la situazione ieri

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lo sport mondiale si ferma. Napoli-stop da Coronavirus, i possibili danni

Ultim’ora – Serie A, oltre 720 milioni di perdite se non si riparte!

Milik sul mercato, De Laurentiis fissa il prezzo: 40 milioni!

Maggio: “Il Napoli come fai a non seguirlo! Serie A? Ho un timore”

Il Dott. Ascierto: “De Laurentiis mi ha detto di volerci aiutare, è stato gentile”

UFFICIALE – Giochi Olimpici rinviati: si terranno a Tokyo nel 2021

Moggi:”Immobile? A Giuntoli piace, decide la Lazio”

Ufficiale, rinviate le finali di Champions ed Europa League

CONTENUTI EXTRA

Il bilandio del Viminale, ieri 10mila denunciati

Coronavirus, la giornata Da domani benzinai chiusi