Lo sport mondiale si ferma. Napoli-stop da Coronavirus, i possibili danni

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere degli effetti del coronavirus sul mondo dello Sport ed i possibili danni dubiti dal Napoli per la pandemia.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net:

Chiariello: “Lo sport mondiale si ferma, le chiacchiere stanno a 0 da molto tempo, è solo momento di attesa e riflessione”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Il calcio è rinviato a data da destinarsi. Non era facile, ma non troppo difficile, capire che ogni previsione fatta per Maggio era ottimistica e che bisogna prendere atto che bisogna rinviare tutto. Olimpiadi 2021? Si vedrà, tutti spingono affinché si faccia entro quest’anno. Lo sport mondiale si ferma, i professionisti dovranno fare un tour de force estivo. Le chiacchiere stanno a 0 da molto tempo, è solo momento di attesa e riflessione”.

De Paola: “Se il 70% degli affari economici saltano, la maggior parte delle società chiuderà i battenti”

Paolo De Paola, giornalista: “Ci sono fortissimi interessi economici che portano la preoccupazione dei presidenti. Se il 70% degli affari economici saltano, la maggior parte delle società chiuderà i battenti. Ogni ritardo di un mese è un danno di circa 6 miliardi, per le Olimpiadi. Figuriamoci cosa vuol dire lo spostamento al 2021, ma se un miliardo di persone nel mondo sono in quarantena, è una pandemia pazzesca che farà risvegliare il mondo in un’altra maniera”.

Tardelli: “E’ giusto seguire le regole, lo spirito italiano che avevamo perso è tornato con la gente che balla e canta sui balconi”

Marco Tardelli, ex Inter: “Ero un coyote perché non riuscivo a dormire, anche Berzotto non dormiva mai, passava le nottate a parlare. Io ero da solo in camera, nessuno mi voleva. Coronavirus? E’ giusto seguire le regole, lo spirito italiano che avevamo perso è tornato con la gente che balla e canta sui balconi. Berzotto? E’ banale raccontare di lui, si possono raccontare solo cose positive. Era molto severo e con grande cultura, pretendeva molto dai giocatori fuori dal campo, cercava uomini con queste virtù e ci è sempre riuscito”.

Vettosi: “Napoli-stop da Coronavirus, i possibili danni”

Fabrizio Vettosi, economista: “Non ho paura delle perdite di quest’anno, ho fatto dei calcoli e si parla di crisi economica perché il mondo si è fermato per qualche mese. Se quest’anno non si gioca, non mi meraviglio, ma sono molto preoccupato per tutti i settori coinvolti e il calcio cambierà totalmente nei prossimi anni. Sicuramente ci sarà una netta spaccatura tra professionismo e semi professionismo, finalmente la Serie C diventerà un’unica Lega con la LND. Il Napoli quest’anno potrebbe avere un danno relativo, considerando che in quattro mesi del suo esercizio avrebbe i suoi impianti non funzionanti: 28 milioni di euro per macchine ferme. I calciatori, 43 milioni di euro di personale, perché quest’anno ha fatto un salto quantico del personale. Quindi circa 71 milioni di costi e non ricavi, ma abbiamo i diritti tv residui, ricavi Champions, con circa 63 milioni di euro, quelli legati al campionato sono un po’ a repentaglio. Sky potrebbe ridurre la quota finale per 4 mesi di mancato servizio”.

Chiariello: “De Laurentiis talento puro, sui contratti degli allenatori si potrebbe scrivere un libro”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Anche quando se ne parla poco, De Laurentiis agli occhi miei appare un fenomeno puro. A livello contrattuale come lui ce ne sono pochi, non a caso lui stesso si ritiene terribile. Sui contratti degli allenatori di De Lauentiis si scriveranno libri e favole, ma quello di Gattuso li batte tutti: ci sono clausole unilaterali, secondo cui Gattuso può liberarsi del Napoli entro il 3 Aprile rinunciando a tutti i soldi. De Laurentiis è stato capace di pagare Ancelotti con i soldi del Chelsea di Sarri e potrebbe non pagare il successore di Ancelotti, ma Gattuso non andrà via”.

Moggi:"Immobile? A Giuntoli piace, decide la Lazio"

