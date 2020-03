Coronavirus, il bollettino delle ore 18: numeri in calo in tutta la penisola

Coronavirus – Anche quest’oggi si sono registrati numeri in calo in tutta la nazione

Si è avuto, anche quest’oggi, un leggero calo nella crescita dei casi per l’emergenza Coronavirus, secondo il consueto bollettino diramato alle 18 dalla Protezione Civile. I casi attuali salgono a 50418 mentre i deceduti diventano 6077. I guariti sono 408 e portano il totale a 7.432.

Totale contagi: 50.418

Oggi: 3780

Ieri: 3957

differenza di -177

Totale deceduti: 6077

Oggi: 602

Ieri: 651

differenza -49

Si è registrata ancora una diminuzione in numeri quindi, sia per i contagi che per i deceduti. Una speranza importante in vista di questa settimana che sembra essere quella decisiva per le sorti dell’intera nazione in merito all’emergenza coronavirus.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultim’ora – Piotr Zielinski pronto a firmare il nuovo contratto

Il Sindaco di Castel Volturno: “Il calcio viene dopo, ora bisogna fermare tutto”

Gara di solidarietà, dei giocatori del Napoli per gli ospedali: ecco le iniziative!

Calciomercato Napoli, duello con la Roma per Faraoni: le ultime

Ultras, il film scatena polemiche nel mondo del tifo organizzato [FOTO]

Neymar scappa in Brasile e non risponde più al Psg

Gabbiadini:”Corona virus sottovalutato, tifiamo per i medici”

L’appello del Prof. Ascierto ai campioni dello sport

Maksimovic – Tutto tace da tre settimane per il rinnovo

La Gazzetta punge Adl – Trasformi le multe in beneficenza

Rinnovi Napoli – E’ il turno di Piotr Zielinski

Scontro Adl-AIC sul tema allenamenti

FilmAuro – LA SSC Napoli copre quasi tutto il fatturato

Kalidou Koulibaly pronto a restare in azzurro

CONTENUTI EXTRA

Bimba chiama Polizia, siete meravigliosi

Controlli a Roma, ieri 86 denunce