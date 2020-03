Neymar scappa in Brasile e non risponde più al Psg

La fuga dalla Francia

Neymar stella del Psg è scappato in Brasile, dopo che anche in Francia è scoppiata l’emergenza coronavirus. L’attaccante ha fatto ritorno in Sudamerica è al momento si è rifugiato nella sua villa a Mangaratiba, e non risponde più alle chiamate del club. Secondo quanto riportato da Le10Sport, era stata intavolata la trattativa per il suo rinnovo con il Ds Leonardo che avrebbe già avanzato delle proposte ma il giocatore non ha ancora svelato le sue intenzioni. Su Neymar è forte l’interesse del Barcellona, che sogna di poter riportare al Camp Nou la stella brasiliana. Al momento è tutto fermo, con Neymar che ancora non ha dato una risposta al PSG e questo potrebbe aprire importanti scenari di mercato.

