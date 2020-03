Serie A, si va verso il blocco degli stipendi

La decisione

Secondo quanto riportato dal portal tuttomercatoweb.com, è in corso una una conference call tra i club di Serie A e il presidente dell’AIC Damiano Tommasi. Il tema della discussione è quello del possibile blocco degli stipendi nel periodo che il campionato è fermo, proposta avanzata da tutte le società. Al momento non è arrivata una risposta da parte dei calciatori che stanno valutando il da farsi. La Lega dal canto suo si è detta disponibile al proseguimento dei campionati anche oltre il 30 Giugno, con la conseguente proroga dei contratti in scadenza a quella data. Se poi il campionato non dovesse ripartire, è pronta una richiesta al Governo nella quale verrà chiesto di coprire un buco di quasi 700 milioni.

