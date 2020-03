Tragedia per Emmanuel Badu, la sorella uccisa a colpi di pistola in Ghana. L’assassino è fuggito e la polizia ha subito iniziato le ricerche.

Tragedia per Emmanuel Badu, la sorella uccisa in Ghana

Ultimissime calcio – Tragedia, per Emmanuel Badu, la sorella è stata uccisa in Ghana. Il giocatore dell’Hellas Verona ha ricevuto il messaggio di cordoglio da parte del club che sul proprio profilo Twitter, ha scritto cosi:

‘Hellas Verona FC esprime i sensi del più profondo cordoglio e della più affettuosa vicinanza ad Emmanuel Badu per la scomparsa, in tragiche circostanze, della sorella Hagar”.

Secondo quanto riportato da alcuni media ghanesi, ad Hagar avrebbe sparato un uomo identificato con il nome di Kwabena Yeboah, ora in fuga e ricercato dalla polizia.

