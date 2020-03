UFFICIALE – La Premier League si ferma fino al 30 aprile. Il comunicato

La Premier League si ferma fino al 30 aprile per l’emergenza Coronavirus

Ultime notizie calcio. La Premier League si ferma fino al 30 aprile, la federcalcio inglese ha ufficializzato la sospensione di tutti i campionati e le coppe inglesi.

IL COMUNICATO

Le regole e i regolamenti della FA stabiliscono che “la stagione terminerà non oltre il 1 ° giugno e ogni competizione dovrà, entro il limite stabilito dalla FA, determinare la durata della propria stagione di gioco”. Tuttavia, il nostro consiglio di amministrazione ha concordato che tale limite sarà esteso indefinitamente per la stagione 2019-2020 in relazione al calcio professionistico. Inoltre, abbiamo concordato collettivamente che il gioco professionale in Inghilterra sarà ulteriormente rinviato a non prima di giovedì 30 aprile.

