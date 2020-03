Calciomercato Napoli – Si inserisce l’Inter per Tsimikas

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe una concorrente di prima fascia per il terzino greco:

“Più tempo per gli scout, in queste settimane. Partite da vedere non ce ne sono, materiale da analizzare invece sì, eccome. E così dalla Spagna viene nuovamente accostato all’Inter il nome di Mauro Arambarri, centrocampista uruguaiano di 24 anni, che la società nerazzurra aveva fatto seguire già due stagioni fa. Il profilo nuovo invece arriva dalla Grecia. L’Inter sta seguendo da vicino la crescita di Kostas Tsimikas, laterale sinistro dell’Olympiacos, 24 anni a maggio. Il giocatore è stato accostato anche al Napoli. Il club nerazzurro ha però di recente – lo scorso 23 febbraio per l’esattezza – mandato un osservatore per visionarlo dal vivo, nel match contro il Paok Salonicco. La valutazione del giocatore non è bassa, l’Olympiacos chiede 20 milioni, alla fine della scorsa estate ne ha rifiutati 5,5 dai francesi dallo Stade de Reims. Tsimikas deve la sua crescita nel settore giovanile dell’Olympiacos a Georgatos, vecchia conoscenza dell’Inter. E gioca in un reparto tutto da valutare in ottica futura per il club nerazzurro: Asamoah lascerà, Biraghi è in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni e il suo futuro deve essere ancora definito.”