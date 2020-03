Sky – Canali e contenuti gratis fino al 3 aprile

Sky – Tutti i canali aperti per l’emergenza coronavirus

Per essere ancora più vicina ai suoi abbonati in questi momenti difficili, Sky, a partire da oggi e fino al 3 aprile 2020, darà la possibilità a tutti gli abbonati via fibra e satellite di fruire eccezionalmente e senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto.

Ad esempio, i clienti con i pacchetti Sport e/o Calcio potranno vedere anche i canali inclusi nei pacchetti Cinema e Famiglia e accedere così a 16 canali cinema e a una selezione di titoli on demand per un’offerta completa con tutti i generi, dai film d’autore alle grandi prime visioni. Oltre a contenuti educational e di svago con attività da fare in casa tra genitori e figli disponibili sui canali per bambini e ragazzi dell’offerta Sky.

I clienti Cinema e/o Famiglia potranno così vedere i canali Sport sia per rimanere informati sulle notizie sportive con Sky Sport 24, sia per rivivere in questi giorni le più grandi imprese sportive degli ultimi anni e rivedere le produzioni originali di Sky Sport.

I clienti con tutti i pacchetti già attivi avranno, fino al 3 aprile, l’opportunità di vedere via via in anteprima gratuitamente alcuni film pay per view. In questa prima settimana potranno vedere l’anteprima de L’Immortale (dal 19 al 25 marzo), primo film diretto e interpretato da Marco D’Amore, grande successo al box office e candidato ai David di Donatello per il racconto della storia di Ciro di Marzio, uno dei grandi protagonisti di Gomorra – La serie.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Slittamento dell’Europeo, priorità al campionato e mercato del Napoli a Radio Punto Nuovo

Kiss Kiss Napoli – “…e tu non devi mollare!” domani alle 13, un flash-mob tutto azzurro

Meret tra guai fisici, rinnovo e rumors da Milano

UFFICIALE – Euro2020 slittato al 2021: si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio

ULTIM’ORA Sky – Finali Champions ed Europa League: decise le date!

Cannella: “Al Napoli serve un attaccante con un un profilo alla Belotti”

CONTENUTI EXTRA

Morti 2 dipendenti Poste nel bergamasco

Coronavirus: ecco il nuovo modulo da scaricare, dichiarare la non positività