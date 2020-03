Kiss Kiss Napoli – “…e tu non devi mollare!” domani alle 13, un flash-mob tutto azzurro

Kiss Kiss Napoli – Domani alle 13:00 una meravigliosa iniziativa per tutto il popolo napoletano

Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSCNapoli, ha annunciato di voler dar vita al “Flash Mob tutto napoletano”, invitando tutti i tifosi azzurri a cantare, da balconi, terrazze e finestre, il coro “Sarò con te” alle ore 13:00.

L’invito è quello di: sintonizzare la radio sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, 103.00, registrare un video e di postarlo sui vari social.

RESTATE A CASA!

Una bella iniziativa per trascorrere un breve lasso di tempo in compagnia di altri tifosi azzurri dalle rispettive mura domestiche.

Lo scopo del flash mob è quello di restare a casa fisicamente, dando cuore e voce ad uno dei cori più belli della tifoseria napoletana. La condivisione del materiale è necessaria per trascorrere del tempo “insieme”.

