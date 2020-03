Cannella: “Al Napoli serve un attaccante con un un profilo alla Belotti”

Cannella: non è facile una trattativa con Cairo, lo conosco molto bene. Le due società hanno chiuso l’affare Verdi quest’estate, ma il giocatore non ha fatto bene neanche al Torino

Giuseppe Cannella parla a Marte Sport Live sugli attaccanti che ricoprono un ruolo che serve sempre a tutte le squadre e -nello specifico- anche al Napoli, squadra in cui vedrebbe bene un attaccante dal profilo alla Belotti.

Queste le sue parole:

“Gli attaccanti servono sempre e anche il Napoli sta valutando. Moron? Non lo conosco molto bene. Secondo me servirebbe un giocatore che sia già a suo agio in serie A, un profilo alla Belotti per intendersi di cui si è parlato tanto. Non è facile una trattativa con Cairo, lo conosco molto bene.

Le due società hanno chiuso l’affare Verdi quest’estate, ma il giocatore non ha fatto bene neanche al Torino. Il Napoli deve riuscire anche a sistemare Milik. Lo sostituirei puntando su un attaccante del nostro campionato, non farei tanti esperimenti stranieri”. Conclude Cannella.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caos diritti tv. SKY e DAZN chiedono lo sconto alla Lega

L’invito della SSC Napoli:”Alle 19:45 cantiamo tutti insieme”

Jueventus in allarme, perdite per 50 milioni

Asse di mercato Napoli-Torino, interessano tre granata

Ghoulam verso l’addio, pronti Barisic o Tsimikas

La Fiorentina ufficializza: “Pezzella e Cutrone positivi al coronavirus”

Euro2020 – Il nemico numero uno delle leghe europee

Tema allenamenti – E’ scontro in Lega, Agnelli contro Lotito ed Adl

Coronavirus, si aggrava la situazione. Oggi +2116 contagi e 250 morti

Emergenza coronavirus, il comunicato dell’ECA

Modugno:”UEFA? Scelta tardiva, sospensione obbligata”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus:infermiera denuncia paziente

Coronavirus, Roche cede gratis il farmaco per l’artrite

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts