Umberto Chiariello: “Gattuso ci metta orgoglio e passione”

Umberto Chiariello attraverso i microfoni di Radio punto Nuovo, ha lanciato un messaggio a Gattuso dopo il pareggio contro il Sassuolo. Ecco quanto dichiarato:

“Dobbiamo prenderci tutti una pausa di riflessione. L’amarezza del pareggio di ieri certifica che il Napoli non arriverà prima del quarto posto. Non bisogna creare illusioni: il Napoli aveva quattro competizioni ed è fuori da tre. Ha perso la Supercoppa con una Juve irriconoscibile.

Ho un messaggio per Gattuso: ci deve mettere orgoglio e passione. In questa settimana deve battere il Bologna e dimostrare al mondo chi è, perché la sua esperienza al Napoli sembra finita e deve crearsi un futuro, avere una vetrina, un biglietto da visita. Sta a lui non uscire con le ossa rotte e a noi non sparare sulla croce rossa. Speriamo che la settimana tipo e il recupero di infortuni portino Gattuso a conseguire risultati che ci tengano in vita da ogni noia. Gattuso, pensaci tu!”

