Nei prossimi giorni nuovi test per Osimhen, filtra ottimismo per Bologna

Osimhen, nei prossimi giorni nuovi test

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen in mattinata si è sottoposto ad una risonanza magnetica. Per il nigeriano saranno fondamentali le giornate di oggi e domani, per valutare le sue condizioni fisiche in vista dell’impegno contro il Bologna. Dal club azzurro filtra un cauto ottimismo, con buone possibilità che Osimhen possa essere a disposizione per la prossima gara contro i felsinei.

