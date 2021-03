Pedullà: “Con questo rendimento, per Ghoulam il rinnovo non è impossibile”

Alfredo Pedullà ipotizza il rinnovo per Ghoulam

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, attraverso l’edizione online della Gazzetta dello Sport ha ipotizzato un possibile rinnovo di Ghoulam. Ecco quanto riportato:

“Se Ghoulam dovesse confermare di essere tornato così competitivo, molto presto potrebbe essere approfondita la sua situazione contrattuale. Ha un impegno in scadenza nel 2022, da esterno con la valigia a una possibile e inattesa svolta nel giro di pochi mesi. Il mercato è anche questo, imprevedibile. Oltretutto in quel ruolo devi avere una disponibilità economica importante, almeno 15 milioni se non di più. E il Napoli aveva sempre messo l’uscita di Ghoulam come priorità per pensare poi a un eventuale rinforzo.”

