Napoli, Stadio Maradona: alle 13:30 ci sarà l’omaggio a Diego

Prima di Napoli-Sassuolo, allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà un omaggio proprio al giocatore argentino scomparso quasi due anni fa.

Domani Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 62 anni ed in occasione di ciò il Napoli gli renderà omaggio poco prima della sfida contro il Sassuolo. Il Corriere dello Sport riporta in maniera dettagliata cosa accadrà alle ore 13:30.

“Il “ Maradona ” , per Napoli-Sassuolo, vibrerà ancora, lo farà (anche) perché lo ha voluto Stefano Ceci, il suo amico che divenne manager, e che s’è industriato affinché questa giornata, la vigilia del 62 º compleanno del Re, non venisse soffocata dalla malinconia: «Coinvolgeremo i bambini, Diego ha sempre voluto uno stadio pieno di bambini. Ci sarà di nuovo il giro di campo della statua: e i ragazzi la accompagneranno con delle bandiere. Ci saranno le magliette fatte per Diego e ci sarà Clementino che canterà un pezzo inedito dedicato a lui. Abbiamo invitato il presidente della Regione, De Luca, e il s indaco, Manfredi; io ed Edoardo De Laurentiis, vice-presidente, ringrazieremo tutti. E in tribuna, ci saranno i suoi compagni di squadra, con i quali a sera ci ritroveremo a cena per ricordare Diego.”

