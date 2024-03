UFFICIALE – Biglietti Inter-Napoli, vietata la vendita ai residenti in Campania

Biglietti Inter-Napoli, vietati ai residenti in Campania

Notizie Serie A – Biglietti Inter-Napoli vietata la vendita ai residenti in Campania. Arriva la decisione ufficiale del Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, che ha fatto divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella regione campana «in adesione alla determinazione del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del 7 marzo 2024 e sentito il questore, per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica», la nota della prefettura.

Il provvedimento prevede il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania per Inter-Napoli anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Napoli, con l’esclusione dei residenti in Campania titolari della fidelity card dell’Inter. La vendita dei biglietti del settore ospiti è possibile per i soli possessori della tessera del Napoli, sottoscritta prima del 16 marzo 2024, e non residenti in Campania.

«Il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive – si legge nel provvedimento emanato dal prefetto di Milano – ha evidenziato che, dopo gli episodi di violenza occorsi nella serata del 26 dicembre 2018, poco prima dell’inizio dell’incontro di calcio Inter-Napoli, quando la contrapposizione di gruppi interisti e partenopei sfociò nella morte per investimento di Daniele Belardinelli, leader dei gruppi ultras del Varese, gemellati con quelli dell’Inter, il desiderio di vendetta è sempre molto attuale e concreto anche alla luce di più recenti episodi di violenza verificatisi a Varese».

E per questo «l’incontro del 17 marzo 2024 potrebbe costituire, per i tifosi delle due squadre, occasione per porre in essere nuovi scontri o, comunque, atti improntati all’illegalità, con conseguenti ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica».

