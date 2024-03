FOTO – UFFICIALE – I convocati di Calzona per Barcellona-Napoli

I convocati di Calzona per Barcellona Napoli

Notizie Napoli calcio – I convocati di Calzona per Barcellona-Napoli, sfida che andrà in scena domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico Lluís Companys per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

La lista dei convocati di Calzona per Barcellona-Napoli, recuperano Cajuste, Rrahmani e Ngonge:

MERET Alex

GOLLINI Pierluigi

CONTINI Nikita

DI LORENZO Giovanni

MAZZOCCHI Pasquale

JUAN JESUS

NATAN Bernardo de Souza

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

MARIO RUI

OLIVERA Mathias

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

TRAORE’ Hamed Junior

LOBOTKA Stanislav

LINDSTROM Jesper

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

NGONGE Cyril

SIMEONE Giovanni

RASPADORI Giacomo

OSIMHEN Victor

