Coronavirus, bonus mobilità: ecco come ottenerlo

Il decreto rilancio ha introdotto un bonus mobilità che i cittadini potranno sfruttare per acquistare biciclette, monopattini, ma anche servizi di mobilità condivisa diversi dall’automobile. L’obiettivo di questa misura – un bonus fino al 60% della spesa per un massimo di 500 euro – è quello di puntare sulla mobilità sostenibile.

Il bonus consiste in uno sconto del 60% sul totale della spesa, con una cifra massima rimborsata di 500 euro. Si può chiedere il buono una sola volta e per un solo acquisto. Qui spieghiamo a chi spetta e come si potrà richiedere il bonus mobilità.

