Conte: “Io non mollo, il governo non è in pericolo”

“Io non mollo. E il governo non è in pericolo”. A dirlo, in un colloquio con Repubblica, il premier Giuseppe Conte. “Vedrete che con gli alleati non ci saranno problemi. Lo so, in questi giorni tutti i giornali scrivono di liti e scontri, ma vi assicuro che non esistono. Credetemi”, le parole del presidente del Consiglio, secondo cui il decreto Rilancio contiene una serie di misure che sono necessarie per superare questa fase dell’emergenza.

“Ma già da oggi ci siamo messi a lavorare al decreto ‘Semplificazione’, che sarà lo strumento per far correre il Paese”, ha assicurato. “Abbiamo bisogno di far correre l’economia con tagli alla burocrazia, con l’accelerazione degli investimenti, spendendo sulle infrastrutture – ha concluso -. Non a caso, in questo decreto ci sarà proprio un pacchetto di semplificazioni per rendere più facili investimenti e opere pubbliche”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, l’Austria riapre la frontiera con la Germania: ma non con l’Italia

Coronavirus, Salvini attacca il governo: “Se vuoi aprire lunedì non puoi dirmelo domenica”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB