Coronavirus, parte il decreto rilancio: cifre e dettagli

Introdotto il bonus per le vacanze fino a un massimo di 500 euro per famiglia. Possono richiedere l’incentivo i nuclei con Isee fino a 40mila euro. Previsto l’intervento pubblico per ricapitalizzare le aziende di medie dimensioni, ossia tra i 5 e i 50 milioni di euro di fatturato. Tra le misure per i lavoratori sono stati stanziati 15 miliardi di euro per rifinanziare gli ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione e la Naspi.