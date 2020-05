Coronavirus, riaprono parrucchieri ed estetisti: le linee guida da seguire

Programmazione – È la parola d’ordine per i nuovi trattamenti: dove possibile, “già in fase di prenotazione, è necessario predeterminare i tipi di trattamento richiesti per ciascun cliente”. Ciò è fondamentale per ottimizzare i tempi di attesa e per la prevenzione di ogni forma di affollamento. Prenotazione obbligatoria – Le attività avvengono esclusivamente su prenotazione, previo appuntamento on-line o telefonico. Necessaria una buona gestione degli orari per evitare le sovrapposizioni di clienti. In fase di prenotazione, il gestore provvederà ad informare il cliente circa la necessità di osservare le misure di igiene personale prima di recarsi al locale per il trattamento.

Orari di lavoro – Si consiglia di prevedere orari di lavoro flessibili e, ove possibile, turnazione dei dipendenti. Sempre “ove possibile”, si consiglia di lavorare con le porte aperte.

Attesa – Sarebbe meglio ottimizzare la gestione degli spazi “anche tramite soluzioni innovative rispetto alla zona originariamente prevista”, al fine di garantire le attività e il distanziamento fra clienti ed operatori. Ad esempio, si possono riorganizzare gli spazi interni sfruttando tali aree per le fasi di attesa tecnica (ad es. tempo di posa del colore).

Accesso – Ogni cliente accede al locale da solo. Nel caso di clienti che necessitano di assistenza (ad es. minori, disabili, etc.) è consentita la presenza di un accompagnatore da concordare in fase di prenotazione. Andrà consegnata all’ingresso una borsa/sacchetto individuale monouso per raccogliere gli effetti personali del cliente da restituire al completamento del servizio.