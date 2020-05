La finalità del documento, che non è definitivo ma suggerisce le linee guida, è di fornire i criteri per mantenere il distanziamento sociale in tutte le attività sia in acqua che sulla spiaggia. Sempre in quest’ottica, viene indicato, vanno differenziati, dove possibile, i percorsi di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica chiara. Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate, si suggerisce di prevedere la prenotazione, “preferibilmente obbligatoria”, anche per fasce orarie. Per il pagamento dovrebbe essere favorito l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione.