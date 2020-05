Coronavirus, Salvini attacca il governo: “Se vuoi aprire lunedì non puoi dirmelo domenica”

“Non è normale che il governo ti dica su Radio 24 che se vuoi riaprire lunedì devi aspettare domenica per avere i protocolli di sicurezza”. Una frase chiara, decisa e concisa quella di Matteo Salvini, leader della Lega, che ai microfoni di Radio 24 ha prontamente attaccato il governo italiano per la gestione dell’emergenza coronavirus, questa volta in relazione ai protocolli.

Inoltre Salvini ha parlato di una situazione “che sembra essere molto lontana dal mondo reale”, riferendosi sempre a come si sta muovendo il governo.

