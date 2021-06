Inter-Juve 2-3, fallo di Pjanic: Le Iene trovano il filmato della sala Var, emersi dei labiali

Arriva una svolta importantissima nel mistero legato attorno a quel famigerato Inter-Juve di tre anni fa

Questa sera alle ore 21.20 su Italia 1 andrà in onda la trasmissione Le Iene. All’interno di questa ci sarà un servizio su Inter-Juventus della stagione 2017-2018, con gli inviati che sono entrati in possesso del video della Sala Var al momento del fallo di Pjanic. L’audio del video in questione è stato cancellato ma da come riporta il Corriere della Sera la trasmissione ha ingaggiato due non udenti, chiedendo di tradurre il labiale del dialogo tra Orsato e gli assistenti in sala Var, Valeri e Giallatini.

Giuliano, il primo consulente dice che “Valeri preme il pulsante rosso e dice “ho controllato adesso, il contrasto c’è”, inoltre, al momento del contatto tra Pjanic e Rafinha, Valeri avrebbe esclamato: «Uuuh, check!».

Il secondo esperto, Alessandro, dichiara invece quanto segue: «Valeri mi sembra che dica “ho controllato adesso, lo riguardo un secondo, ho controllato, un contatto c’è”». La riposta dell’ assistente Giallatini sarebbe stata: «Per me è giallo, per me è giallo», e Valeri gli avrebbe risposto «Sì certo».

